Oberstufenschüler in Lengede müssen weiter auf Platz warten

Während sich in den Grundschulen der Gemeinde Lengede während der Sommerferien wieder einiges tat, blieb in der IGS Lengede des Landkreises Peine, besonders in deren Oberstufentrakt im Willi-Frohwein-Haus (frühere Real- und Hauptschule), die Bautätigkeit aus. Eigentlich sollte dort aus- und...