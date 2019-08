Hochwasser-Partner von Fuhse, Aue und Erse tagen in Peine

Zum ersten Mal traf sich jetzt der Steuerkreis der neuen Hochwasser-Partnerschaft Fuhse-Aue-Erse, die im Mai von 15 Partnern an den drei Flüssen gegründet worden war: „Das war ein erfolgreicher Start in die Arbeitsphase unserer Partnerschaft“, resümiert Maren Wegener, Gemeindebürgermeisterin in...