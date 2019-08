Dreiste Kupferdiebe in Broistedt unterwegs

Das ist schon ein starkes Stück, wie Diebe in Broistedt wertvolle Stücke aus Kupfer aus einem privaten Garten mitgehen ließen. Allgemein sind die Fälle von Kupferdiebstahl, zum Beispiel bei der Bahn, stark rückläufig. Der aktuell Betroffene, Erwin Merian (78), war früher in der Elektrobranche im Anlagenbau tätig. Untätig ist er als Rentner keineswegs. „Work“ steht auf seinen Socken – und so sehen sein Haus und besonders sein Garten in...