Unbekannte wollten in einen Laden in Peine einbrechen.

Peine. Die Täter haben versucht, in einen Laden in der Echternstraße einzubrechen – die Tür hielt ihnen aber stand.

Versuchter Einbruch in Geschäft in Peine

Einbrecher haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 09:45 Uhr, versucht, in ein Geschäft in der Echternstraße in Peine einzubrechen. Sie scheiterten allerdings daran, die Eingangstür gewaltsam aufzubrechen, wie die Polizei mitteilt. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro verursacht.