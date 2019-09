Führung zum Wandel des Peiner Stadtbildes am Sonntag

Unter dem Titel „Moderne Umbrüche im Stadtbild von Peine – die Südstadt und der Aufbruch in die neue Zeit“ gibt der Kreisheimatbund am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr eine kostenlose Führung. Anlass ist der Tag des offenen Denkmals, der im Landkreis Peine mit vielen Aktionen gefeiert wird. Die etwa 1,5-stündige Führung von Dr. Ralf Holländer, Beauftragter für Bau- und Kunstdenkmalpflege der Stadt Peine, zieht die Veränderungen der ersten Jahrzehnte nach dem Anschluss Peines an die Bahnlinie Hannover-Braunschweig nach. Hierdurch veränderten sich die ackerbürgerlichen Züge im Bereich zwischen Bahnhofstraße und Friedrichstraße zu einer industriell geprägten Kleinstadt. Viele Bewohner hätten diese Verstädterung als anonym und seelenlos empfunden, so der Kreisheimatbund. Treffpunkt ist an der Gunzelin-Statue in der Bahnhofstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das ursprünglich geplante Vortrag am Montag entfällt.

