Böschungsbrand und Einbruchdiebstahl in Peine

Peine. Die Polizei berichtet von einem Einbruch in das Gebäude eines Schilderdienstes. In Stederdorf hat die Ortswehr einen Böschungsbrand gelöscht.

Von einem Einbruch in das Gebäude eines Schilderdienstes an der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine berichtet die Polizei am Samstag. Demnach haben sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 18.20 Uhr, und Freitag, 7.50 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. „Dort brachen sie eine Kasse auf und entwendeten die Tageseinnahmen“, schildert die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zudem am Freitag gegen 23 Uhr in Stederdorf am Moorbeerenweg zu einem Böschungsbrand. „Auf einer Fläche von etwa 30 bis 50 Quadratmetern brannten mehrere Büsche und Bäume“, schildert die Polizei: „Das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Stederdorf verhinderte eine weitere Brandausbreitung.“ Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen. Da sich in der Vergangenheit Brände im Peiner Stadtgebiet häufen, geht bereits der Verdacht dahin, dass Brandstifter unterwegs sein könnten.