Peiner Ökogarten steht im Zeichen der Biene

Bienen am Einflugloch. Der Entdeckertag stand im Zeichen der Biene.

Peine. Das kleine fleißige Insekt steht im Mittelpunkt des Entdeckertages der wito GmbH in Peine.

Es summt und brummt im Tier- und Ökogarten in Peine. Das Tourismusteam der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine (wito Gmbh) hat am vergangenen Sonntag den 32. Entdeckertag veranstaltet – mit besonderen Aktionen rund um fleißige Bienen, einem Malwettbewerb und vielen weiteren Mitmachspielen für die ganze Familie.

In diesem Jahr stand die beliebte Veranstaltung unter dem Motto „Entdecken! Forschen! Wissen schaffen!“. Rund 50 Ausflugsziele in der Region Hannover machten mit. Bei freiem Eintritt und bestem Wetter gab es für Kinder eine Bienen-Rallye durch den Tier- und Ökogarten und besondere Mitmachaktionen und Bastelangebote am Stand der wito, teilt das Unternehmen mit.

Dort gab es Holzfädelperlen zum Bienenthema, mit denen die Kinder individuelle Armbänder zum Mitnehmen kreiert haben. Außerdem gab es die Möglichkeit, am Bienenmalwettbewerb teilzunehmen. Die Gewinne zum Thema „Malen“ werden vom Team der wito unter den schönsten Bildern verlost und in dieser Woche an die Teilnehmer verschickt. Außerdem gibt es dann die schönsten Bilder auf der Facebookseite „Im Peiner Land“ zu sehen sowie auf der Instagram-Seite: im_peiner_land.

Die wito GmbH war auch mit einem Stand vor Ort Foto: wito GmbH

Etwa 200 Besucher, darunter vor allem Familien mit Kindern, nahmen laut wito das Angebot wahr. „Was besonders schön ist: Ganz viele Menschen außerhalb der Region mit längerer Anreise haben den Weg am Entdeckertag zu uns gefunden, die vorher noch nie den Tier- und Ökogarten besucht haben,“ freut sich Ökogartenleiterin Betina Gube. „Besonders toll fanden sie es, die Bienen und Insekten unter dem Mikroskop anschauen zu können sowie die lebenden Tierchen in den Schaukästen zu betrachten.“ Die Besucher schätzten die gute Atmosphäre und die vielen Angebote für Jung und Alt. Auch Kaninchen, Meerschweinchen und Ponys konnten gestreichelt werden. „So kann man Kindern den bewussten Umgang mit Tieren spielerisch beibringen. Es ist ein schöner Ort zum Staunen und Entspannen“, so die Rückmeldungen der Entdeckertagsteilnehmer. Es gab echten Imkerhonig aus der Region, frische Waffeln, Kaffee und Kuchen, Salate und Bratwürstchen. Imker erzählten von ihrer Arbeit.

Der nächste Besuchersonntag im Tier- und Ökogarten Peine findet am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 16 Uhr statt. Dann wird ein religionsübergreifendes Erntedankfest gefeiert mit Apfelsaft pressen, herbstlichen Bastelaktionen und Geschichtenerzähler.