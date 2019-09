Kleinere Landwirte spürten Wandel in Gadenstedt stark

Gadenstedt. Rund 90 Besucher informierten sich bei zwei Vorführungen in der Alten Stellmacherei in Gadenstedt über die Geschichte der Gadenstedter Landwirtschaft. Dies teilt der Heimatgruppe Gadenstedt mit.

Die Dokumentation wurde als Fortsetzung der Serie „Unser Dorf im Wandel der Zeit“ gezeigt. Ziel sei es gewesen, den Strukturwandel der örtlichen Landwirtschaft zu veranschaulichen. „In einem 90-minütigen Film konnten die wesentlichen Veränderungen vor allem der kleinen Betriebe aufgezeigt werden“, heißt es in der Mitteilung der Heimatgruppe. In einem historischen Überblick seien die Anfänge der dokumentierten Landwirtschaft in ortsbezogenen Quellen anschaulich in Szene gesetzt worden. Ausführlich sei auch der Zeitraum zu Beginn der Neuzeit beleuchtet worden. So habe das Redaktionsteam der Heimatgruppe unter Leitung von Karl Cramm und Artus Krause durch aufwändige Recherchen im Gemeindearchiv eine bis dahin nicht bekannte Form der Bauernbefreiung nachweisen können. Demzufolge habe auch in Gadenstedt unter Führung von vier Bauern als „Provocanten“ in einem langwierigen Prozess eine Verselbständigung stattgefunden. Durch die Ablösungssache der zehntpflichtigen Gadenstedter Bauern gegenüber den Gutsherren von Gadenstedt sei es ab dem Jahr 1821 gelungen, jahrhundertealte Strukturen zu überwinden und in Selbstbestimmung die Felder zu bestellen. Das Höfesterben sei aber auch an den Gadenstedter Landwirten nicht vorbei gegangen. „Auf einem Foto von 1972 sind noch mehr als 20 landwirtschaftliche Betriebe in Gadenstedt vertreten, 2019 gibt es nur noch fünf aktive Landwirte im Ort“, so die Heimatgruppe. Unter Einbeziehung von Drohnen-Videos sei in der Dokumentation die immer stärker werdende Spezialisierung mit beachtlichem Produktionszuwachs in den typischen Agrarsparten dargestellt worden. In einer begleitenden Fotoausstellung waren historische und neuzeitliche Aufnahmen zu sehen. Das Redaktionsteam der Heimatgruppe habe die Quellen gesichtet und den Film und die Ausstellung vorbereitet.