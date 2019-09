Peine – Kater Tic sucht ein neues Zuhause mit anderen Katzen

Der Kater wurde am 2. September in Peine gefunden.

Der Kater Tic wurde am 2. September in Peine gefunden und ins Tierheim gebracht. Er ist im Mai 2017 geboren und Fremden gegenüber zunächst zurückhaltend. Der Kater kann gut mit seinen Artgenossen und wird in reine Wohnungshaltung nur zu zweit oder zu einer schon vorhandenen Katze vermittelt. Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen