L 615 bei Alvesse wird vollgesperrt

Alvesse aus der Luft (2004) – angenähert mit dem Flugzeug aus Richtung Westen. Diagonal von links oben nach rechts unten verläuft die Bahntrasse Braunschweig-Hildesheim, am rechten Bildrand (südliche Ortslage) befindet sich der Gutshof, am unteren Bildrand ist die Landesstraße 615 in Richtung Vallstedt zu sehen. Oben geht es nach Üfingen.