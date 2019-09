Ortsvergleich Sierße vs. Wahle abgesagt

Das sollte eigentlich das Ereignis des Wochenendes werden für die beiden Dörfer Sierße und Wahle in der Gemeinde Vechelde. Eigentlich stand am Samstag der Ortschaftsvergleich an. Doch daraus wurde nichts.

In einem „lustigen“ Wettkampf wollten sich Vertreter aus beiden Dörfern eigentlich am Samstag auf dem Sportplatz in Sierße messen. Doch dann hieß es: „Der Dorfvergleich Sierße/Wahle ist abgesagt.“ Die offizielle Begründung lautete: Die Sierßer hätten kein Team schicken können, da in dieser Mannschaft viele Akteure verletzt oder verhindert seien.

So fand der offizielle Ortschaftsvergleich nicht statt. Er soll 2020 nachgeholt werden. Die, die am Samstag da waren, machten dann eine lockere Spielrunde ohne Sieger unter sich aus.