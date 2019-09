Besucher spenden bei Konzert in Vallstedt für SOS-Kinderdorf

Wer etwas verspricht, muss auch Wort halten. In der Vorankündigung war „das andere Konzerterlebnis“ angepriesen worden. Das wurde es auch – und gleich in mehrfacher Hinsicht. In der voll besetzten Sankt-Martini-Kirche in Vallstedt waren am Samstagabend wohltönende Klänge für einen wohltätigen Zweck...