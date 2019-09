Streit und Diskussion nach dem schweren Unfall in Stederdorf

An diesem Fußgängerüberweg auf der Peiner Straße in Stederdorf (stadtauswärts kurz vor dem Abzweig in die Händelstraße, rechts) wurde am Samstag ein neunjähriges Mädchen von einem Motorradfahrer angefahren, der nach Polizeiangaben vor dem Zebrastreifen wartende PKW noch überholt hatte.