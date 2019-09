Feuerwehr Oedesse glänzt beim Landesvorentscheid der Feuerwehren

39 Feuerwehren stellten sich am Sonntag dem Regionalen Landesvorentscheid der Freiwilligen Feuerwehren des ehemaligen Regierungsbezirks Braunschweig auf dem Schlossplatz in Wolfenbüttel. Dabei erzielten die Einsatzkräfte aus Oedesse einen Treppchenplatz – die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Peine erzielten Rang drei in Wolfenbüttel. Damit haben sie sich für den Landesentscheid in Hannover qualifiziert, teilt die Kreisfeuerwehr Peine mit.

Auch weitere Feuerwehren aus dem Landkreis Peine nahmen an dem Wettbewerb teil, etwa die Alarmgruppe Rüper/Wense, Woltwiesche, Handorf und Bettmar.

Der Leistungsvergleich lief in Modulen ab, teilt die Kreisfeuerwehr Peine mit. Im ersten Modul „Kuppeln einer Saugleitung“ sei auf trockenem Wege die Wasserentnahme aus offenem Gewässer simuliert worden. Dabei sei neben dem korrekten Ablauf auch die Geschwindigkeit bewertet worden.

Modul 2 hätten Maschinisten absolvieren müssen, insgesamt seien innerhalb eines Parcours mit dem Fahrzeug in der Vorwärtsbewegung drei Fahrübungen sowie eine Einparkübung (rückwärts) zu absolvieren gewesen – hierfür hätten maximal drei Minuten zur Verfügung gestanden.

Im dritten Modul sei es um einen Löschangriff gegangen. „Die eingesetzte Einheit wird zu einem Kleinbrand alarmiert. Es besteht nicht die Gefahr einer Brandausbreitung, es sind keine Personen gefährdet“, berichtet Kathrin Zimmermann, Pressesprecherin der Kreisfeuerwehr, von dem angenommenen Szenario.

Qualifizierten sich für den Landesentscheid in Hannover: Die Teilnehmer aus Oedesse mit Gratulanten (hintere Reihe links: stellvertretender Kreisbrandmeister Andreas Runge, Kreisausbildungsleiter Jörg Diederichs und Gemeindebrandmeister Edemissen Uwe Starke. Foto: Kathrin Zimmermann / Kreisfeuerwehr Peine

Die primäre Aufgabe sei die Brandbekämpfung gewesen. Im Verlauf des Einsatzes sei es zu einem Defekt einer Schlauchleitung gekommen, so dass ein Schlauchwechsel vorzunehmen war. Auch hier sei neben der Ausführung die Geschwindigkeit von Belang gewesen: Die Dauer des Austauschens der defekten Schlauchleitung floss als Zeittakt in die Bewertung ein.

Beim Landesvorentscheid sei im Gegensatz zu den Kreisleistungsvergleichen ein viertes Modul „Atemschutz“ hinzugekommen: So haben die Einheiten eine Belastungsübung unter Atemschutz absolviert müssen.

„Die teilnehmenden Einheiten zeigten ein durchgehend hohes Leistungsniveau“, lobt Zimmermann. Die Feuerwehr Bettmar erzielte den 17. Platz, die Alarmgruppe Rüper/Wense den 26. Platz, die Feuerwehr Handorf Platz 32 und die Feuerwehr Woltwiesche Platz 33.