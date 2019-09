Wie Vallstedter Kinder die Schöpfung bewahren möchten

Was ist denn eigentlich die Schöpfung? Wer ist denn eigentlich Gott und was hat er mit dem Menschen zu tun? Und was hat der Mensch mit der Schöpfung zu tun?Mit diesen Fragen haben sich 32 Kinder aus Vallstedt, Alvesse und Wierthe bei den Kinderbibeltagen vom Freitag, 13. September, bis Sonntag, 15. September, unter der Leitung von Pastorin Ellen Martens und Team beschäftigt. Dies berichtet die Propsteijugend Vechelde.

Mithilfe einer „Bilder-Diashow“ sei den Kindern am Freitag gezeigt worden, wie sich die Menschen früher vorgestellt haben, wie die Welt in ihrer Vielfalt geschaffen wurde. So seien am Freitag nicht nur „Schöpfungsmobiles“, sondern auch Portemonnaies aus alten Milchtüten gebastelt worden. Ebenso seien Legebilder aus Tüchern zur Schöpfung erstellt worden. Mit dem Spiel „1,2 oder 3“ hätten die Kinder Mülltrennung gelernt. Dieses Wissen haben die Kinder am Samstag gleich einsetzen können: Da durften sie auf dem Schulhof Müll sammeln, wobei drei ganze Mülltüten zusammenkamen, berichtet die Propsteijugend. Gemeinsam mit der Propsteijugend Vechelde haben die Kinder Apfelsaft gepresst und verkostet. Die Kinder hätten auch selbst gute Ideen gehabt, was man selbst tun könne, um die Schöpfung zu bewahren – etwa weniger Plastik zu verwenden und weniger Auto zu fahren. Den Abschluss habe ein Gottesdienst gebildet.