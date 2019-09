Usutu-Virus im Landkreis Peine nachgewiesen

Das teilte der Landkreis jetzt mit. Auch in benachbarten Landkreisen und in der Region Hannover sei das Virus erneut nachgewiesen worden.

„Die Hinweise verdichten sich, dass hier ein überregionales Vogelsterben im Gang ist. Das ursprünglich aus Afrika stammende und durch Stechmücken übertragene Usutu-Virus hatte in Deutschland zuerst 2011 in Süddeutschland zu einem Massensterben von Amseln geführt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Gefährlich sei das Virus nur für einige „sehr empfängliche Vogelspezies“, wie zum Beispiel Amseln und Eulen, bei denen es zu zahlreichen Todesfällen kommen könne.

Die meisten Wildvogelarten erkranken an dem Erreger nicht, teilt der Kreis weiter mit. Das Virus könne theoretisch auch Menschen infizieren, wobei es in der Regel aber nicht zu einer Erkrankung komme. In Gebieten, in denen das Virus schon länger vorkomme, seien nur sehr vereinzelt Erkrankungen von Menschen beobachtet worden.

„Da das Virus über Stechmücken übertragen wird, kann es sinnvoll sein, Brutstätten von Stechmücken im eigenen Garten abzudecken oder zu entfernen. Die Erkrankung ist weder melde- noch anzeigepflichtig“, berichtet die Verwaltung. Tote, noch nicht verweste Vögel können im Fachdienst Veterinärwesen zur Weiterleitung ins Untersuchungsinstitut abgegeben werden. Es wird empfohlen, tote Vögel nicht mit bloßen Händen anzufassen.