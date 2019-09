Rundreise in Sachen Kunst durch den Landkreis Peine

Zu einer Rundreise in Sachen Kunst lädt der Verein „Kunst im Peiner Land“ (KIP) die Bevölkerung am Wochenende ein: Bei der Aktion „Offene Ateliers“ bieten rund 40 Künstler aus dem Landkreis Einblick in ihre Arbeitsstätten.

„Für jeden und jeden Geschmack ist etwas dabei“, versprechen Britta Ahrens und Vera Szöllösi von KIP und zählen auf: Malerei und Fotografie, Keramikkunst und Bildhauerei, Schmuck und Teppichkunst.

2100 Atelierbesuche habe „KIP“ im vergangenen Jahr gezählt. „Dass darunter auch immer Neugierige aus Hannover und Braunschweig sind, zeigt, was für ein tolles Kunstevent die ,Offenen Ateliers’ im Landkreis Peine sind“, sind die beiden Künstlerinnen überzeugt.

Die „Offenen Ateliers“ sind am Samstag, 28. September, und am Sonntag, 29. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Alle teilnehmenden Künstler an den „Offenen Ateliers“:

Peine: Britta Ahrens, Am Markt 22 (dritte Etage); Qasim Alshargy, Am Markt 22 (dritte Etage); Jannes Ballnus, Zum Waterstaken 23; Katharina Bytyqi, Mödesser Weg 22; Sabine Effenberger, Nordring 8a, Schmedenstedt; Cordula Heimburg, Kornbergweg 22; Günther Hildebrandt, Sandweg 8, Vöhrum; Martina Hoffmann, Klinikum, Virchowstraße 8h; Ulf Jasmer, Modehaus Schridde, Am Markt 15; Elke Kubsch, Klinikum, Virchowstraße 8h; Artur Kück, Schwittmerstraße 15, Woltorf; Gisela Muth, Kleingartenverein Reitlahe Nr. 5, Schlossbleiche 10; Detlef Nolte, Hagenstraße 12; Musafer Qassim, Am Markt 22 (dritte Etage); Irena Sok lska, Schwittmerstraße 15, Woltorf; Hanna Springer, Modehaus Schridde, Am Markt 15, Vera Szöllösi, Eichendorffstraße 16; Anette Zicher, Rodeberg 1, Handorfer Mühle.

Ilsede: Christina Böhme, Wikbildstraße 24, Münstedt; Reinhard Carl, Milchstraße 1, Münstedt; Fritz Lutz, Atelier 53, Luckauer Ring 53, Groß Ilsede; Jasmin Maavenian, Lindenplatz 5, Gadenstedt; Anna Siemens, Stahlstraße 5, Ölsburg; Monika Wegner, Meerweg 12, Groß Ilsede.

Hohenhameln: Sabine Behnsen, Schmiedestraße 21, Equord; Brigitte Scherzer, Typgenstraße Perlentor, Stedum.

Vechelde: Holger Lassen, Albert-Schweitzer-Straße 3, Vechelde.

Wendeburg: Christine Hornig, Katja Eckstein, Sabine Reinecke, Wendezeller Ring 11b, Wendeburg; Gruppe Farbenrausch, Am Bülten 9a, Wendeburg.

Lengede: Claudia Rückum, Sonnenstraße 5a, Klein Lafferde; Heike Hlinski, Gerstenweg 14, Broistedt: Anja Pauseback, Ostenstraße 11a, Broistedt.

Edemissen: Anne Christine Retz, „Metall und mehr“, Im Oberdorf 7, Alvesse.

Holle: Sylvia Rose-Krampe, Kreuzgarten 25, Heersum.

Weitere Informationen zu den „Offenen Ateliers“ am Wochenende sind zu finden unter www.offene-ateliers-peine.de im Internet.