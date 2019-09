Erinnerungen an herausragende Peiner Persönlichkeiten

In dieser Folge der „Eule“ beschäftigt sich Uwe Neubauer, ein gebürtiger Peiner, mit Bürgern, die einst in dieser Stadt und darüber hinaus im Mittelpunkt gestanden haben:

„Wer Stadtgeschichte schreibt, der lässt sich gern dazu verleiten zurückzublicken mit großer Freude auf längst vergangene Zeiten. In dieser Geschichte mochte ich einmal Namen nennen. Personen, die viele noch von früher kennen. Namen von Personen aus einer anderen Generation, die hier arbeiteten und gesellschaftlich wirkten in dieser unserer Region.

Beim Landvolk führte Regie und das jahrelang Herr Kielhorn, dann nahm Herr Keup das Zepter in die Hand. In der Landwirtschaftskammer war mit voller Kraft Dr. Lothar Scheibe justitiär tätig für die Bauernschaft. Und zuständig für die Damen und Herren in der Landwirtschaftsjacke war der Kreislandwirt Klaus-Jürgen Hacke.

Für die Peiner Mieter setzte sich ein Werner Bleckwenn im Peiner Mieterverein. Die Peiner katholische Gemeinde betreute in der Burgstraße der Peiner Dechant Magar. In der Peiner Autobranche haben sich einen Namen gemacht und waren stets präsent Dr. Gerhard Rauls (Mercedes), Hermann Weitling (Opel) und Wolfgang Schmidt von VW.

Bei der einer Härke-Heimatbiere-Brauerei waren Werner Schmalz, Wilfried Pakusa und Gerhard Diekmann dabei. In der Peiner Bürgerschafferei hatten das Sagen Hermann Rademann, Hartmut Kühnel und Gerhard Scheffler – ganz besonders an Peiner Freischießentagen.

Bei der Stadtwerke Peine war der „erste Mann“ in der Verwaltung der Geschäftsführer Herr Niggemann. Der Chef der Technik in dem Betrieb war Kurt Trunk eine lange Zeit, und Hermann Rademann stand als Leiter des Einkaufs bereit.

Am Zeichentisch führten damals in der Stadt Regie die Architekten Gerhard Wilde und Werner Kopitzki. Wer legte in Peine für Reiselustige den Grundstock? Natürlich der Busunternehmer Erich Mundstock (aus Wedtlenstedt). Das Zepter fest in der Hand in dieser Region hatten Fritz und Wilhelm Bente mit ihrer Spedition. Auch gab es in unserer Stadt in dieser Zeit eine Fachspedition – die Firma Burneleit. Im Peiner Krankenhaus verschaffte sich Gehör in der Krankenhausverwaltung Adolf Stöhr. Der Bildermaler Werner Szews vom Damm zeigte den Peinern, was er so alles kann. Für die DRK-Geschäftstelle in der Hegelstraße führte Regie in der Geschäftsstelle Reinhard Liechti. Rolf Knüppel, Ludwig Korbmacher und Werner Schrader – diese drei waren im Peiner Kaufmannsleben dabei. Direktor Heinz Wagner von der Kreissparkasse und Gustav Schwenke von der Volksbank waren damals „klasse“.

In der evangelischen Kirche Sankt Jakobi führte Pastor Baltzer Regie dort. Und Superintendent Lührs hatte an diesem Kirchenort bei seinen Predigten für seine Gemeinde stets ein freundliches Wort. In der Gastronomie war Kurt Peters ganz vorn; aber auch Moritz Bartonek, Heinz Ladde und natürlich Otto Horn.

In der Peiner Parteienszenerie hatten in der CDU Horst Horrmann, Otto Hornbostel und Werner Schrader den Dirigentenstab fest in der Hand. In der SPD führten kommunal nur Gutes im Schilde die beiden Peiner Adolf Stockleben und auch Gerhard Wilde. Bei den Peiner Freien Demokraten war ein Peiner Sohn – Herbert Koinnecke – viele Jahre in Führungsposition.

Beim Uhlenflugverein verbunden mit dem Segelfliegersport waren Lutz Gäbler, Fritz Brichta, Erich Rother und Herbert Rösemann an dem Glindbruchkippe-Ort. Für den Peiner Sport gab seinen Namen her Willy Kipar, Fußballtrainer und guter Sportlehrer. Bei den Peiner Krankenkassen war Herr Matthias Boss der IKK, und bei der Peiner AOk war Chef des Hauses Herr Kostka. Und schließlich bei der Schützengilde sprach mit „militärisch preußischer Zunge“ der legendäre Vormarschierer Henry Runge.

Alle diese Personen hat es gegeben und haben mitgestaltet ganz intensiv das Peiner Alltagsleben."