Diskussion in der Peiner Moschee – von Kopftuch bis Fußball

Es waren nicht unbedingt neue Fragen, die die Besucher am bundesweiten „Tag der offenen Moschee“ in der Takva Moschee in Peine am Donnerstag stellten, aber sie führten zu einem guten Austausch zwischen den Bürgern muslimischen Glaubens und anderen Peinern. Rund 20 Gäste waren dabei, um etwas über den Islam und speziell die Moscheen in Peine zu erfahren. Im Gebetssaal gab es zunächst einen öffentlichen Gottesdienst, mit an die Wand...