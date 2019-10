Zusammenstoß mit Gegenverkehr – zwei Leichtverletzte in Peine

Eine Smart-Fahrerin ist am Freitagabend womöglich durch Reflexionen die nasse Fahrbahn der Üffinger Straße irritiert worden und in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sie mit einem Audi-Fahrer zusammen. Laut der Polizei wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten ist der 18-jährige Fahrer des Audi rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße gefahren, um anschließend in Richtung Ortsmitte zu fahren. Als er mit dem Auto auf dem rechten Fahrstreifen stand, kam ihm aus Richtung Üffingen, die 45-jährige Smart-Fahrerin entgegen. Die 45-Jährige fuhr mittig auf der Fahrbahn. Der Polizei gab sie an, durch Reflexionen auf der nassen Fahrbahn irritiert worden zu sein, deshalb geriet sie in den Gegenverkehr. Obwohl der 18-Jährige noch versuchte auszuweichen, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurden die 45-Jährige und eine 18-Jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 7.000 Euro.