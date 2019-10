Lengeder und Ilseder Kinder pressen 700 Liter Apfelsaft

„Was ist das? Kann man das essen?“ Genau diese Frage stellen die Kinder sofort beim Anblick der trockenen Apfelmasse, die langsam, aber unaufhörlich aus der Walzenpresse des Most-Express in den kleinen offenen Anhänger fällt. Die Kostprobe stößt dann auf unterschiedliche Reaktionen. Kein Wunder, denn es fehlt der Großteil des Saftes, der in den Äpfeln noch wenige Minuten zuvor steckte.

Um den begehrten Apfelsaft geht es schließlich an diesem Vormittag auf dem Ilseder Bauhof auf dem Hüttengelände. Zum mittlerweile achten Mal hat der Grünen-Ortsverband Fuhsetal Kindergärten und Grundschulen aus den Gemeinden Ilsede und Lengede zum kostenlosen Apfelsaftpressen eingeladen. Acht Kindertagesstätten und zwei Grundschulen haben eifrig Äpfel gesammelt, teilt der Ortsverband mit. Erstmals dabei: Die Kita „Wilde 9“ aus Woltwiesche.

Rund eine Tonne Äpfel werden nach und nach mit tatkräftiger Unterstützung der begeisterten Kinder in den Eingangstrichter geschüttet, automatisch gewaschen, zerkleinert und gepresst. Der Saft fließt in einen Behälter, wird kurz auf 80 Grad erhitzt und schon nach einer Viertelstunde fließt der noch heiße Saft der eigenen Äpfel am anderen Ende des kompakten Most-Express-Fahrzeuges in Fünfliter-Beutel. Diese sind nach dem Herausstreichen der Luft mit einem Gießverschluss versehen worden. Damit sind sie luftdicht verschlossen und in entsprechenden Pappboxen gut zu lagern.

Die Kinder konnten jeden Arbeitsschritt der mobilen Mostanlage genau beobachten. Gesamtausbeute für die Kitagruppen und Schulklassen in diesem Jahr: 140 Fünf-Liter-Boxen, also 700 Liter frisch gepresster Apfelsaft ohne jegliche Zusatzstoffe.

Die größte Ausbeute hatte die Kita Münstedt mit 200 Litern Apfelsaft vorzuweisen. „Uns geht es darum, dass die Kinder hautnah miterleben, wie aus eigenhändig gepflückten oder gesammelten Äpfeln leckerer Saft entsteht“, erläutert Basedow-Clark, der die Saftaktion für die Grünen Fuhsetal alljährlich organisiert, die Aktion der Grünen.

Nach Ende der Grünen-Aktion für Kitas und Schulklassen nutzen dann ab Mittag auch Privatleute den mobilen Most-Express. Termine und Preise finden sich leicht im Internet unter www.most-express.de.