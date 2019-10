Tankstelle überfallen – Peiner Polizei sucht Räuber

Peine. Ein unbekannter Täter hat am Montagabend eine Tankstelle in Peine ausgeraubt und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 20.10 Uhr eine Tankstelle in der Wiesenstraße in Peine überfallen. Nach Angaben der Polizei war der Mann maskiert und hat unter Vorbehalt eines bislang unbekannten Gegenstandes die Mitarbeiterin der Tankstelle angewiesen, das Bargeld in eine mitgebrachte Sporttasche zu legen. Die Mitarbeiterin sei der Aufforderung gefolgt und der Täter sei anschließend fußläufig geflohen. Die Polizei habe sofort eine Fahndung mit mehren Streifenwagen eingeleitet, allerdings ohne Erfolg.

Die Polizei nennt daher folgende Täterbeschreibung: Der Mann sei zwischen 20 und 25 Jahren alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine schlaksige Statur und sprach akzentfrei deutsch. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte eine dunkle Sporttasche bei sich. Zeugen werden gebeten sich unter der (05171) 9990 bei der Polizei zu melden.