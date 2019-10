Einbrecher im Kindergarten Hölderlinstraße in Peine

In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Hölderlinstraße in Peine eingebrochen. Nachdem die Täter zunächst ein Fenster aufgebrochen hatten, um in das Gebäude zu gelangen, stemmten sie noch eine Tür zu einem Büro auf. Die Täter durchsuchten den Raum, flüchteten nach ersten Erkenntnissen aber ohne Beute. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500 Euro.

