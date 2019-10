Peine: Wann ist die Woltorfer fertig? Frühjahr, vielleicht

Peine. „Ausbau Woltorfer Straße von Nord-Süd-Brücke bis Schäferstraße – Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2019.“ So steht es auf der Informationstafel geschrieben, die zum Baubeginn im Januar 2018 aufgestellt worden war. Spezielle bautechnische Probleme sorgten jedoch für Verzögerungen – der Bauabschluss wurde verschoben auf voraussichtlich Jahresende 2019.

Nach aktuellem Sachstand ist dieser Termin nicht zu halten, das letzte Teilstück zwischen Heinrich- und Schäferstraße ist noch „unberührt“. Deshalb muss die Stadt ihren Zeitplan erneut korrigieren: „Die Fertigstellung wird sich aus heutiger Sicht in das Frühjahr 2020 verschieben“, teilt Stadtsprecherin Petra Neumann auf Nachfrage mit. Dabei spiele allerdings auch der Verlauf des Winters eine Rolle, und von daher wolle sich die Stadt auch mit einem Frühjahr-Termin noch nicht konkret festlegen.

Von der Nord-Süd-Brücke aus ist ein großer Abschnitt der Woltorfer Straße schon erneuert: sechs Meter breite Fahrbahn – auf der Südseite mit Sicherheitsstreifen, Radweg und Gehweg; auf der Nordseite mit Parkstreifen, Radweg und Gehweg. Foto: Thomas Stechert

Die Woltorfer Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Die Komplett-Sanierung der in die Jahre gekommenen Trasse dürfte also für Verkehrsteilnehmer wie Anwohner ein Segen sein, zugleich aber auch eine langwierige Belastung, nicht zuletzt wegen der eingeschränkten Erreichbarkeit der Grundstücke.

Und gerade auch die Sicherstellung der Erreichbarkeit anliegender Produktionsbetriebe durch Änderungen in der Verkehrsführung nannte Neumann als einen der Grüne für die Verzögerungen. Außerdem habe die lange Frostphase im Winter 2018/2019 die Bauabläufe beeinträchtigt, und ebenso ungeplante Mehrleistungen beim Ausbau alter Versorgungsleitungen.

Aktuell im dritten Bauabschnitt (Hans-Gallinis- bis Heinrichstraße) installiert die Stadtentwässerung die Grundstücksanschlüsse. Parallel dazu verlegen die Stadtwerke neue Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen. Im vierten und letzten Bauabschnitt beschränkt sich der Ausbau auf die Grundstücksanschlüsse durch die Stadtentwässerung sowie auf die Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Peine.

Auf der Baustelle Woltorfer Straße: der Kanalanschluss eines Wohnhauses wird vorbereitet. Foto: Thomas Stechert

In den verbleibenden Abschnitten, so Neumann, „ist mit einem zügigen Fortgang der Arbeiten zu rechnen, weil der Umfang des Leitungsbaus gegenüber den vorherigen Abschnitten deutlich geringer ist – er beschränkt sich auf die Verlegung von Wasser- und Fernwärmeleitungen sowie die Erneuerung der anliegenden Grundstücksanschlüsse.“ Zeitintensive Arbeiten, wie der Ausbau alter Leitungen, das Arbeiten an Gasleitungen oder am Abwasserhauptkanal, entfielen.

Der Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt, der Stadtentwässerung und der Stadtwerke.

Die Gesamtkosten betragen fünf Millionen Euro. Der Anteil der Stadt beträgt rund 2,5 Millionen Euro. Ursprünglich waren 1,62 Millionen Euro kalkuliert worden.