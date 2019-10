Lutz Philipp Decker aus Bierbergen ist Landwirt des Jahres

Beim diesjährigen CeresAward, der Wahl zum Landwirt des Jahres, wurde Lutz Philipp Decker aus Bierbergen in der Gemeinde Hohenhameln in der Kategorie Manager zum Sieger gekürt. In Berlin bekam er am Mittwochabend den Preis der Fachzeitschrift für Landwirte, agrarheute, übergeben. Das teilte Kristina Fischer von der Unternehmenskommunikation des Deutschen Landwirtschaftsverlags auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Schon früh habe Lutz...