Schüler des Gymnasiums in Ilsede und der Albert-Schweitzer-Hauptschule in Vechelde sollten aktuell kein Wasser aus der Leitung trinken.

Auffällige Trinkwasserwerte in Schulen in Ilsede und Vechelde

In zwei Schulen im Landkreis Peine sind leicht erhöhte Metallwerte im Trinkwasser festgestellt worden. Betroffen sind nach Angaben des Landkreises Peine das Gymnasium Ilsede und die Albert-Schweitzer-Hauptschule in Vechelde. Die Werte seien bei einer Routinemessungen durch das Gesundheitsamt festgestellt worden und genügten nicht den trinkwasserhygienischen Anforderungen.

„Der normale Gebrauch des Wassers, beispielsweise zum Händewaschen, ist weiterhin möglich. Es darf jedoch nicht mehr als Trinkwasser genutzt werden“, teilt der Landkreis mit.

Die Wasserzapfstellen in den beiden Schulen seien bereits entsprechend gekennzeichnet worden. Zudem gebe es vor Ort entsprechende Infoaushänge.

Es handle sich nicht um Legionellen oder ähnliches, betonte eine Sprecherin gegenüber news38.de

Im Gymnasium Ilsede seien bereits in den Herbstferien in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Peine erhebliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden, die vermutlich die Ursache sein könnten. So seien etwa diverse Trassenstücke der Hausanschlussleitung ersetzt worden.

Eine neue Untersuchung sei kurzfristig durch das Gesundheitsamt geplant.

In der Albert-Schweitzer-Hauptschule in Vechelde wurde zwischenzeitlich mit einem Ingenieurbüro ein Konzept erstellt, um das komplette Leitungsnetz im betroffenen Trakt zu sanieren, beziehungsweise zu erneuern, so der Landkreis. Dies soll zeitnah erfolgen.