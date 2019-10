Werkzeugdiebe im Landkreis Peine: Zwei Transporter aufgebrochen

Ein Mercedes und ein Fiat Transporter sind in der Nacht auf Freitag im Landkreis Peine aufgebrochen worden. In beiden Fällen wurden Werkzeuge gestohlen.

Peine. Zwei Transporter sind in der Nacht auf Freitag in Peine und Stederdorf aufgebrochen worden. Der Schaden beträgt über 8000 Euro.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Fiat Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Nach Angaben der Polizei parkte das Fahrzeug im Ammerweg in Peine. Die Dieben haben unter anderem Akkuschrauber, Bohrhammer, Bohrmaschine, Kabeltrommel, Stichsäge und Winkelschleifer entwendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 8000 Euro.

In derselben Nacht haben Unbekannte auch einen Mercedes Transporter in Stederdorf aufgebrochen. Dieser habe im Burggartenweg gestanden. Auch aus diesem Transporter sei Werkzeug entwendet worden. Zu dem entwendeten Geräten oder der Schadenshöhe konnte die Polizei allerdings noch keine Angaben machen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 05171 9990 an die Polizei zu wenden.