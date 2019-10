Zeitzeugengespräch in Vechelde: „Mein Vater war ein Spion“

Eine spannende biografische Geschichte hörten 75 Schüler des Julius- Spiegelberg-Gymnasiums bei der Lesung von Thomas Raufeisen (57); am Abend folgten 120 Zuhörer in der Aula der Schule in Vechelde, als der Autor aus seinem Buch „Ich wurde in die DDR entführt. Von meinem Vater. Er war ein Spion“...