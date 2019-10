Peiner Weihnachtspäckchen sorgen für leuchtende Kinderaugen

Auch in diesem Jahr sammeln Ladies’ Circle, Tangent Club, Round Table und Old Tablers deutschlandweit Weihnachtspäckchen für die ärmsten Regionen Osteuropas. Der Weihnachtspäckchenkonvoi unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ wird diesmal Anfang Dezember zum 19. Mal nach Rumänien, Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine fahren und viele leuchtende Kinderaugen zaubern.

Dieses Jahr begleiten zwei Frauen des Tangent Clubs Peine den Konvoi: Nina Köhler, die zum zweiten Mal mitfährt, und erstmals Stefanie Brüder. „Wir hoffen auf viele Spenden aus dem Landkreis Peine“, sagt Nina Köhler. 2018 seien mehr als 156.000 Päckchen in Waisen- und Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten verteilt worden, darunter auch 545 Päckchen aus Peine.

„Gemäß unserem Motto sollten Kinder aktiv und bewusst am Packen des Schuhkartons beteiligt werden“, sagt Nina Köhler. „Wenig benutztes Spielzeug wie Kuscheltiere, einfache Würfel- und Kartenspiele, Seifenblasen und Bälle oder gut erhaltene Kleidungsstücke finden sich sicherlich in vielen Peiner Haushalten. Auch Mal-und Schreibutensilien, Hygieneartikel und natürlich ein paar Süßigkeiten sind als Inhalt ideal.“ Ungeeignet sind deutschsprachige Bücher und elektronisches Spielzeug.

Die Päckchen sind mit einem Aufkleber geschlechts- und altersspezifisch zu kennzeichnen: Dabei gelten die Altersgruppen Kindergarten (drei bis sechs), Grundschule (sieben bis zehn) und Teenager (elf bis 15 Jahre). Der Konvoi wird ehrenamtlich organisiert, es fallen nur Benzin- und Mautkosten in Höhe von zwei Euro je Päckchen an. Damit der Transport gesichert ist, bitten die Organisatoren, diese zwei Euro aufs Päckchen zu kleben. „Gern darf dem Päckchen ein Weihnachtsgruß beigefügt werden“, ergänzt Stefanie Brüder, Vizepräsidentin des Peiner Tangent Clubs.

Bis Montag, 10. November, sind Päckchen/Spenden abzugeben bei Kuhls Uhren-Schmuck-Service in Peine, Breite Straße 22, (05171) 6471. Infos zu Konvoi und Päckchen unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de im Internet.