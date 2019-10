Peine: Ausweichmanöver endet an Straßenlaterne

Ein 54-jähriger Peiner hat am Sonntag gegen 12 Uhr in der Peiner Straße/Ecke Trentelmoorweg einen Unfall verursacht. Der Mann furh mit seinem Auto auf der Peiner Straße stadtauswärts und wollte nach links in den Trentelmoorweg abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 40-jährigen Peiners, der auf der Peiner Straße stadteinwärts unterwegs war. Der 40-Jährige versuchte laut Polizei auszuweichen und prallte dabei gegen eine Laterne, die sich auf einer Verkehrsinsel befand. Er wurde leicht verletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch ein geparktes Auto beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.