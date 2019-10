Reformationstag in Peine – Kirchenoberhäupte bewerten ihn

Theater in der Ölsburger Kirche: Pastoren, Diakone und Kirchenvorsteher führen dort am Reformationstag ein Stück auf.

Nach dem Lutherjahr ist er auch in Niedersachsen zum gesetzliche Feiertag geworden: der Reformationstag. Vor rund 500 Jahren hat der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther mit seinen Thesen die Kirche ins Wanken gebracht. Über den heutigen Stellenwert des Reformationstags spricht Redakteur Harald Meyer mit Pia Dittmann-Saxel, Pröpstin der evangelischen Propstei Vechelde, und Dr. Volker Menke, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Peine.

Welche Bedeutung hat der Reformationstag heute? Die evangelische Jugend hat die Reformation vor rund 500 Jahren mit der heutigen „Fridays-for-future-Bewegung“ verglichen und gesagt: Beiden gehe es darum, „die Welt einfach ein bisschen besser zu machen“.

Pia Dittmann-Saxel: Kirche ist nichts statisches. Sie lebt von der Veränderung. Die Reformation war nicht nur ein historisches Ereignis, sondern sie geht kontinuierlich weiter. Deshalb ist es wichtig, den Reformationstag nicht nur als Tag der Erinnerung zu feiern, sondern auch als Tag der Besinnung auf die Werte der Reformation. Wir als Kirche sind dazu aufgerufen, darüber nachzudenken, was Menschen brauchen, um Glauben leben zu können. Wie sie Ermutigung im Gottesdienst bekommen, wie wir Worte finden, die Menschen verstehen und sie begeistern und ihnen Mut machen, die Welt zu verändern. Ich denke, der Satz der evangelischen Jugend müsste noch weitergehen. Es geht nicht nur darum, die Welt ein bisschen besser zu machen, sondern sich dafür einzusetzen, dass die Schöpfung bewahrt wird, Gerechtigkeit herrscht und Frieden auf dieser Erde immer größer wird.

Volker Menke: Ja, man kann sicherlich Schnittmengen finden zwischen der Reformation vor 500 Jahren und der Fridays-for-future-Bewegung heute. In beiden Fällen ist eine weltweite Bewegung ausgelöst worden durch jeweils eine Persönlichkeit, die unter bestimmten Zuständen gelitten hat: Martin Luther unter dem Zustand von Glauben und Kirche, Greta Thunberg unter der Tatenlosigkeit von Politik, aber überhaupt von Menschen hinsichtlich eines möglichen Klima-Kollapses. Eine der Grundfragen Luthers war: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und seine Entdeckung bestand darin, im Blick auf Christus zu erkennen, dass Gott längst gnädig ist und sich aus Liebe und Barmherzigkeit in heilbringender Weise der Welt und den Menschen zuwendet. Und wenn Gott barmherzig ist, dann sollten es seine Menschen auch sein im Umgang miteinander, aber – und hier kann man ja die Linie weiterziehen – auch im Umgang mit der Schöpfung, mit der Welt, die uns anvertraut ist und in der wir leben. Sie ist Geschenk des gnädigen Gottes und wir sollten weise und empfindsam mit diesem einzigartigen und wunderbaren Geschenk umgehen.

Mit seinen Thesen hat Luther die Kirche revolutioniert und damit auch das gesellschaftliche Leben massiv verändert. Heißt das, die Kirche müsse sich aktiv einmischen in die gesellschaftlichen/politischen Diskussionen, oder ist sie zur Neutralität verpflichtet und habe sich mit öffentlichen (politischen) Äußerungen zurückzuhalten?

Pia Dittmann-Saxel: Mit seinen Thesen hat Luther die Kirche ja nicht allein revolutioniert. Er hat viele Menschen angesteckt, seine Kirche und damit auch die Gesellschaft zu verändern. In Teilen sind ihm diese Veränderungen auch schon zu weit gegangen. Nichtsdestotrotz ist auch die Kirche ein Teil dieser Welt. Wir haben unseren Beitrag in der Arbeit für das Gemeinwesen zu leisten. Es ist unsere Aufgabe, uns für die Würde des Menschen einzusetzen oder auf Verhältnisse aufmerksam zu machen, die den Menschen nicht dienen. Wir stehen dabei in einer guten biblischen Tradition, die mit den Propheten im Alten Testament begann, durch Jesus von Nazareth weiter geführt wurde und in der Nachfolge viele Menschen ermutigt hat, für ihren Glauben, ihre Überzeugung und für andere einzustehen. Deshalb können und sollen wir unsere Stimme erheben, wie es jüngst unser Braunschweiger Landesbischof Dr. Christoph Meyns auch getan hat. Unsere Stimme ist dabei eine Stimme unter vielen, die sich in unserer Gesellschaft in ganz unterschiedlicher Form für diese Werte einsetzen.

Volker Menke: Es gibt in der Bibel, zu der Luther als maßgeblicher Glaubensurkunde zurückgerufen hat, keine Neutralität. Gott ergreift Partei für Unterdrückte, Notleidende, Arme und Schwache. Und ein von diesem Gott bewegter Mensch wird immer einer sein, der sich einsetzt für die Heil- und Gutwerdung des Lebens von Menschen und Mitschöpfung. Gelegentlich wird gesagt, Kirche solle sich nicht in die Politik einmischen, sondern sich der Seelsorge widmen. Doch an was leidet die Seele, das Leben denn? Das sind doch unheile, belastende Zustände, die Angst und Sorgen bereiten und dem Leben schaden auch in einem Land oder sogar weltweit. Das hat Kirche zu benennen und sich für eine Verbesserung der Verhältnisse einzusetzen. Politik bedeutet übersetzt Verantwortung für die Polis, also die Stadt, den Staat. Einer der Akteure dabei ist Kirche, also die Gemeinschaft von Menschen, die von Gott als dem Freund des Lebens bewegt sind. Auch Luther konnte Regierenden im Blick auf gesellschaftliche Missstände kräftig ins Gewissen reden.

Ist es aus Ihrer Sicht richtig gewesen, den Reformationstag und nicht den Buß- und Bettag in Niedersachsen zum (arbeitsfreien) Feiertag zu erklären?

Pia Dittmann-Saxel: Beide Feiertage stehen für mich in einer unterschiedlichen Tradition. Deshalb finde ich es gut, dass sich für den Reformationstag entschieden wurde. Beim Reformationstag geht es um den Grund der protestantischen Kirchen. Allerdings ist es für mich besonders wichtig, dass dieser Feiertag nicht nur ein freier Tag ist, sondern auch ein Tag, der mit besonderen Aktionen und Gottesdiensten gefüllt sein muss. Die Erinnerung ist das eine, aber die Vergewisserung dessen, wofür wir stehen, ist das andere. Wir müssen in unserer Kirche immer wieder neu darüber nachdenken, was Christus von uns fordert, wie wir leben sollen zum Wohle aller und wie wir diese Welt und nicht nur die Kirche verändern können.

Volker Menke: Ja! Ich denke, der Buß- und Bettag hätte inhaltlich nicht wirklich wiederbelebt werden können. Schon ein Wort wie Buße klingt eher düster, auch wenn es durchaus Positives meint, nämlich Umkehr von verkehrten Wegen auf solche, die in guter Weise lebensdienlich sind. Begrifflich steckt im Wort „Reformation“ mehr Schwung, sich für Erneuerungsprozesse einzusetzen. Reformation bedeutet ja Erneuerung. Ich würde den Begriff „Reformation“ auch nicht konfessionell verengen. Direkt oder indirekt hat die Reformation wegweisende Impulse für die gesamte Gesellschaft ausgelöst: Befreiter und befreiender Glaube; Sprache; Bildung; Kultur, nicht zuletzt in der Musik; Entwicklung zu Toleranz und Glaubensfreiheit gehören als Stichworte dazu. Ich denke, Reformation ist auch nichts unter der Überschrift „Es war einmal“, sondern Erneuerung der Schönheit des Lebens zugute ist eine ständige Aufgabe für den einzelnen Menschen, die Kirche, die Gesellschaft, den Staat. Und niemanden kann es schaden, im Gegenteil es kann einfach guttun, wenn es in diesem Zusammenhang die Botschaft der Reformation gibt: Dass Gott, unterstrichen in Christus, uns und der Welt aus Liebe bedingungslos und ewig zugeneigt ist. Davon Bewegte werden sich in wohltuender Weise für das Leben einsetzen in der kleinen und großen Welt.

Veranstaltungen im Kreis Peine am Donnerstag, 31. Oktober (Reformationstag):

• Propstei Vechelde: In der Sankt-Johannes-Kirche in Denstorf findet am Donnerstag ab 10 Uhr der Regionalgottesdienst im Gestaltungsraum „Vechelde Mitte“ zum Reformationstag statt. Der Gottesdienst wird mitgestaltet vom Vallstedter Chor „Martini Singers“ und dem Wahler Posaunenchor. Anschließend lädt die Kirchengemeinde ein zum Kirchkaffee mit Kuchen in der Denstorfer Kirche.

Ebenfalls am Reformationstag lädt die Kirchengemeinde Vechelde/Vechelade um 18 Uhr in die evangelische Christuskirche in Vechelde zum Vortrag „Wie gut, dass es Luther gibt“ ein. Auftreten wird der Cantabile Chor Vechelde, es gibt Fingerfood. Im Plauderton macht sich Pastor Hans-Peter Kinkel am Rednerpult Gedanken über Luther, die er als zwiespältige Person sieht. Luthers Verdienste um die Kirche sind unbestritten, doch Luther sei auch „ein Mensch mit Ecken und Kanten“ gewesen, ein Choleriker, ein Antisemit. „Ein perfekter Mensch ist Luther jedenfalls nicht gewesen“, fasst Kinkel zusammen. Das am Reformationstag geplante Familienfest der Kirchengemeinde Vechelde/Vechelade fällt hingegen aus.

• Kirchenkreis Peine: In Peine feiert der Verband der Stadtkirchen zentral am Donnerstag ab 11 Uhr einen Regionalgottesdienst in der Sankt-Jakobi-Kirche und lädt anschließend zum Imbiss ein. Parallel gibt es ein Kinderprogramm.

Der Verband Berkum-Handorf-Rosenthal-Schwicheldt feiert am Donnerstag ab 11 Uhr Gottesdienst in der Sankt-Marien-Kirche in Handorf. Im Anschluss wird ein bunter Herbstmarkt mit mehr als 30 Ständen eröffnet: Bis 17 Uhr gibt es dort Gelegenheit zum Bummeln, Stöbern und Schmausen.

Die Region Südost feiert am Donnerstag ab 18 Uhr mit einem Pastoren-, Diakonen- und Kirchenvorsteher-Theater in der Trinitatis-Kirche in Ölsburg: Danach wartet ein Lutherschmaus mit Reformationsbier.

In der Nordregion findet der Regionalgottesdienst am Donnerstag ab 10 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Edemissen statt. Ebenfalls ab 10 Uhr feiern Sankt-Urban Klein Ilsede und Sankt-Nikolai Groß Ilsede in der Groß Ilseder Kirche. Ab 10.30 Uhr wird der Reformationstag in der Region Südwest rund um Hohenhameln mit einem zentralen Gottesdienst in der Clauener Kirche gefeiert.