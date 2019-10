Katze Phoebe sucht eine Pflegefamilie in Peine

Die Katze Phoebe hat in letzter Zeit viel durchgemacht. Letzten Freitag brachten ihre Besitzer die Katze in die Kleintierpraxis von Doktor Friederike Schmidt in Peine. Phoebe humpelte stark und Tierärztin Schmidt stellte fest, dass sich die Katze den Vorderlauf gebrochen hatte. Ihre Besitzer wollten Phoebe daraufhin mitnehmen und bei ihrem Tierarzt einschläfern lassen, berichtet das Tierheim.

Doch Ärztin Schmidt habe die Katze in der Klinik behalten und das Vorderbein versorgt. Auf einem Röntgenbild sei ersichtlich gewesen, dass sowohl die Elle als auch die Speiche glatt durchgebrochen waren.

Die aufwendige Operation konnte in den Praxen in Peine nicht durchgeführt werden und so habe sich am Montag eine Tierarztpraxis in Braunschweig bereit erklärt, die Katze zu operieren. Eine Tierheimmitarbeiterin habe in ihrer Mittagspause die Katze extra nach Braunschweig gefahren. Vermutlich muss die Katze mit einem Fixateur externe mindestens 6 bis 8 Wochen ruhiggestellt werden, damit die Knochen wieder zusammenwachsen, so das Tierheim.

Phoebe ist etwa im Mai 2018 geboren und sei eine sehr liebe Katze. Das Tierheim sucht nun eine Pflegestelle für die kommenden Wochen für die Katze und bittet um Geldspenden unter dem Verwendungszweck „Phoebe“.