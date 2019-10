Peine. In der Töpfers Mühle hatten viele Kinder ihren Gruselspaß und zeigten unheimliche Kostüme. Die Eltern konnten sich in ein Elterncafé zurückziehen.

Großer Spaß im Jugendfreizeitzentrum Töpfers Mühle. 130 Kinder besuchten die alljährliche Halloweendisco und feierten zur aktuellen Musik, teilt die Stadt Peine am Mittwoch mit. Tolle, unheimliche Kostüme seien an dem Abend gezeigt worden und wer noch nicht verkleidet war, habe sich schminken lassen können.

In den Tanzpausen haben die kleinen Geister zudem an Basteltischen kreativ sein können. Auch an die begleitenden Eltern sei gedacht worden. Sie haben sich ins Elterncafé zurückziehen können.