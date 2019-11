Fahranfänger überschlägt sich bei Bettmar – Totalschaden

Ein 18-jähriger Autofahrer überschlug sich am Donnerstag auf der B1 kurz vor der Ortschaft Bettmar.

Bettmar. Ein 18-jähriger Autofahrer kommt am Donnerstag auf der B1 nahe Bettmar von der Fahrbahn ab und verletzt sich dabei leicht. Der Sachschaden ist hoch.

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf der B1 nahe Bettmar einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ist der Fahranfänger aus Groß Lafferde gekommen und fuhr Richtung Bettmar. Kurz vor der Ortschaft sei der Fahrer aus bisher noch unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe zuerst einen Baum am Straßenrand touchierte und habe sich anschließend überschlagen.

Der Ilseder habe sich dabei leicht verletzt – an dem Auto sei ein Totalschaden entstanden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.