Einbrecher schlagen in Peine und Woltorf zu

Peine. Unbekannte Täter stiegen in zwei Geschäfte sowie in ein Einfamilienhaus in Peine und Woltorf ein.

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Geschäft im Schwarzen Weg in Peine eingestiegen. Sie durchsuchten die Verkaufsräume und stahlen Bargeld aus einer Trinkgeldkasse. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Geschäft in der Straße Am Silberkamp in Peine kam es zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in die Geschäftsräume und erbeuteten ein Mobiltelefon, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Und schließlich stiegen Einbrecher auch in ein Einfamilienhaus in der Schwittmerstraße in Woltorf ein. Die Täter schlugen zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, zu. Sie gelangten laut Polizei über eine Terrassentür in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Schadenshöhe beträgt etwa 6500 Euro.