Zwei Diebe stehlen einer 93-Jährigen Kunstgegenstände

Wie die Polizei am Montag berichtete, ereignete sich bereits am Freitag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in einem Einfamilienhaus am Südring in Peine ein Kunstdiebstahl. Laut Polizeibericht bauten unbekannte Täter unter dem Vorwand, sich für alte Elektrogeräte zu interessieren, ein...