Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Peine und Dungelbeck

Am Samstag, in der Zeit von 19 bis 23.30 Uhr, sind bisher unbekannte Einbrecher über die Kellertür in ein Einfamilienhaus an der Kommerzienrat-Meyer-Allee in Peine eingestiegen. Nachdem sie einige Räume durchsucht hatten, flohen sie unerkannt mit einer Geldkassette. Die bisher bekannte Schadenshöhe beläuft sich auf 8500 Euro, so die Polizei.

Einen weiteren Einbruch gab in Dungelbeck im Rehkamp. Hier drangen die Unbekannten über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, entfernten sich die Täter auch hier unerkannt – mit Bargeld als Beute. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.