Unfall an Bahnübergang in Sierße: Züge nach Hannover umgeleitet

Weil es in Sierße in der Gemeinde Vechelde im Kreis Peine am Bahnübergang einen Unfall gegeben hat, wird der Zugverkehr zwischen Braunschweig und Hannover am Sonntagabend umgeleitet.

Wie die Deutsche Bahn per Twitter mitteilt, kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Hannover am Sonntagabend zu Störungen im Betriebsablauf.

Verspätungen und Halteausfälle

Wie die Bahn mitteilt, würden die Züge in beide Richtungen umgeleitet. Die Züge hätten dadurch Verspätungen von 15 Minuten.

Für die Westfalenbahn mit Abfahrt 20:20 Uhr aus Braunschweig Richtung Rheine entfielen alle Halte zwischen Braunschweig und Hannover. Das gilt auch für nachfolgende Züge.

Wir aktualisieren diesen Text mit neuen Informationen.