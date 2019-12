Erneut Masern in Peine und Hildesheim

In Niedersachsen gibt es neue Masern-Fälle – betroffen sind die Landkreise Peine und Hildesheim. Nach Angaben der Landes- und Kreis-Behörden sind in Hildesheim drei junge Erwachsene erkrankt, in Peine ein Säugling. Laut Landesgesundheitsamt handelt es sich um eine zusammenhängende Ansteckung. Die...