Peiner Fundtier: Wer nimmt Al Pacino und Andy Garcia?

Die beiden Katzen Al Pacino und Andy Garcia wurden am 5. November in Hohenhameln mit weiteren zwei Geschwistern in einer Lebendfalle gefangen und ins Peiner Tierheim gebracht. Al Pacino war schlimm erkrankt, beide Augen waren hochgradig angegriffen und konnten nicht mehr gerettet werden, teilt das Peiner Tierheim mit. Er wurde in einer Tierarztpraxis sofort operativ versorgt und beide Augen mussten komplett entfernt werden.

Al Pacino richtet sich sehr nach seinem Bruder Andy, beide spielen auch ausgiebig miteinander. Al Pacino scheine sein Augenlicht nicht zu vermissen, er orientiere sich gut mit Nase und Ohren. Die beiden Geschwister suchen nun gemeinsam ein neues, ruhiges Zuhause. Außerdem hat das Heim zwölf weitere Katzen in der Vermittlung, die ein neues Zuhause suchen.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: ; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.