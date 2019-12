Peine: Kehrmaschine kann nicht kehren, weil Autos parken

Gute Nachrichten für die Bürger: Die Straßenreinigung in der Stadt Peine wird im nächsten Jahr für viele günstiger. Auch die Abwassergebühren sinken, weil der Eigenbetrieb Stadtentwässerung mit einer Überdeckung von knapp einer Million Euro Jahr rechnet. Das Geld soll möglichst schnell an die Bürger zurückgegeben werden – in Form von niedrigeren Gebühren. Hintergrund für die sinkenden Kosten für das Abwasser ist die Neuberechnung der...