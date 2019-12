„Wir wollen das Klinikum Peine in eine sichere Zukunft führen“

Wenn der Chef der Peiner Landkreisverwaltung, Landrat Franz Einhaus, das Jahr 2019 Revue passieren lässt, nennt er an erster Stelle diesen Erfolg: „Erfreulicherweise konnte das Kreishaus II an der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine termingerecht und im vorgegebenen Kostenrahmen gebaut werden. So ist es uns gelungen, unseren Mitarbeitern, die in Büro-Containern arbeiten mussten, einen technisch sowie architektonisch ansprechenden...