Polizei Peine erwischt zwei Fahrer ohne Führerschein

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 12.50 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer aus Hannover in der Celler Straße in Peine ohne Fahrerlaubnis erwischt. Der vorgezeigte griechische Führerschein des Hannoveraners stellte sich als Fälschung heraus, wie die Polizei mitteilt. Der vorige Fahrer des Pkw, ein 27-jähriger Hannoveraner und Mitfahrer, hatte ebenfalls keine Fahrerlaubnis. Zudem konnten die Beamten bei dem 27-jährigen eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung feststellen.

Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen sie ein.