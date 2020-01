Betrunkener Autofahrer rammt in Peine Gartenzaun

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag gegen 23.20 Uhr einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 32-jähriger Peiner die Heinrich-Hertz-Straße in Peine in Richtung Wilhelm-Rausch-Straße. In Höhe des Hesebergwegs kam er beim Rechtsabbiegen nach links von der Straße ab und fuhr mit seinem PKW in einen Grundstückszaun. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,14 Promille. Dem 32-Jährigen wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

