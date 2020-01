Die Peiner Polizei bittet um Hinweise zu dem Hauseinbruch in der Dorfstraße.

Peine. Die Einbrecher stahlen aber offenbar nicht aus dem Haus in der Dorfstraße. Sachschaden: etwa 100 Euro. Die Polizei in Peine bittet nun um Hinweise.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Peine ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße eingedrungen.

Im Anschluss entfernten sie sich – offenbar ohne Diebesgut – in unbekannte Richtung, wie die Polizei mitteilt. bei dem Einbruch entstand demnach ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden: (05171) 9990.