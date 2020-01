Stephan Jaik erhält silbernes Ehrenzeichen der Gemeinde Lengede

Lengedes Bürgermeisterin Maren Wegener dankte in ihrem Grußwort laut Pressemitteilung den Mitgliedern für die geleistete Arbeit.

Gemeindebrandmeister Martin Kröhl überbrachte die Grüße des Gemeindekommandos und des Kreisbrandmeisters. Er berichtete von 1174 Alarmierungen der Feuerwehren im Landkreis Peine im vergangenen Jahr.

Für die Gemeinde berichtete er „von einem insgesamt ruhigen Jahr“. Demnach gab es 77 Einsätze innerhalb der Gemeinde. Besonders hob er das Europafest am Rathaus hervor, bei dem sich alle fünf Ortswehren gemeinsam präsentierten.

Ortsbrandmeister Stephan Jaik berichtet von 29 Einsätzen der Ortswehr Broistedt. Die Brandeinsätze und die technischen Hilfeleistungen hielten sich demnach mit jeweils 14 Einsätzen die Waage. Zusätzlich fand eine Alarmübung statt. Besonders hob Jaik einen Verkehrsunfall mit zwei LKW auf der Ortsumgehung sowie einen Einsatz, bei dem sich ein PKW mitten im Ort überschlug, hervor.

Er blickte auch zurück auf das Walpurgisfeuer, das die Ortswehr erstmals ausrichtete. Aufgrund der guten Resonanz solle es eine Wiederholung geben.

„Anhand der Berichte von Jugendfeuerwehrwart Hendrik Spindre sowie Kinderfeuerwehrwartin Melanie Kröhl ist zu sehen, dass in Broistedt eine sehr aktive Jugendarbeit stattfindet“, heißt es in dem Bericht weiter. Acht Kinder wechselten von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr, aus der Jugendfeuerwehr wechseln dieses Jahr drei Mitglieder in die aktive Einsatzabteilung.

Ortsbrandmeister Stephan Jaik erhielt von Wegener das silberne Ehrenzeichen der Gemeinde Lengede. Jaik bekleide seit vielen Jahren verschiedene Funktionen. Aktuell ist er Ortsbrandmeister und stellvertretender Gemeindebrandmeister.

Folgende Feuerwehrangehörige wurden ernannt beziehungsweise befördert: zur Feuerwehrfrau Ronja Behnke; zur Oberfeuerwehrfrau Sarah Kratzert; zum Hauptfeuerwehrmann Lukas Spindre, Sven Demele und Jan-Niklas Müller; zum Hauptlöschmeister Nico Leiser.