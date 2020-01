Klein Rietze. Mit Tempo 148 und 136 in der 70er-Zone sind zwei Autofahrer auf der Landesstraße 320 bei Klein Rietze am Samstag geblitzt worden.

Das teilt der Landkreis Peine mit. Der Bereich gelte aufgrund von Wohnhäusern, Gewerbegebäuden und Bäumen am Straßenrand als Gefahrenbereich.

Da bei derart hohen Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von einem vorsätzlichen Handeln ausgegangen werden könne, müssten die Raser mit einem Bußgeld in Höhe von 600 beziehungsweise 400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von drei beziehungsweise zwei Monaten rechnen, heißt es in der Mitteilung.