Peiner Polizei sucht Eigentümer zweier Fahrräder

Peine. Die Polizei hat am Neujahrstag einen Mann gleich zweimal mit vermutlich gestohlenen Fahrrädern erwischt.

Die Polizei hat am Neujahrstag gegen 9 Uhr in Stederdorf einen 39-jährigen Peiner, der mit einem Fahrrad unterwegs war, kontrolliert. Da der Verdacht bestand, dass er das Fahrrad gestohlen hat, wurde es sichergestellt. Etwa eine Stunde später wurde der Mann wieder in Peine, diesmal mit einem anderen Fahrrad angetroffen. Auch die Herkunft dieses Rades ist ungewiss.

Fahrrad der Fa. Rixe Foto: Polizei

Die Polizei fragt daher: Wer kann Hinweise auf den Eigentümer der Räder geben? Es handelt sich um ein Damenrad Rixe, silbern, sowie ein Damenrad Diamant (E-Bike), weiß. Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.