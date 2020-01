Nicht am falschen Ende sparen

Die Polizei, unser Freund und Helfer, braucht selber Hilfe. In dem bald 50 Jahre alten Gebäude des Kommissariats in Peine herrscht akuter Sanierungsbedarf. Die Liste der Mängel ist lang. Die einzige (!) Dusche im Haus für die rund 90 Beschäftigten, sie funktioniert nicht. Und Streifenwagen können nicht in der Garage abgestellt werden, weil die Decke marode ist. Solche Zustände sind den Polizisten nicht zuzumuten. Die Mängelliste ist nicht erst seit gestern bekannt. So ist es nur löblich, wenn der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett das Innenministerium in Hannover alarmiert und öffentlich Druck macht. Die Situation in Peine kann Minister Boris Pistorius nicht gutheißen. Wenn er die Einladung Pletts zum Ortstermin in Peine annimmt, möge er doch gleich eine Handwerker-Kolonne mitbringen.

Eine unerfreuliche Nachricht erhalten Tausende von Kunden der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (HGP). In der anhaltenden Niedrigzinsphase sieht sich nun auch die hiesige Sparkasse zu Konsequenzen gezwungen: Zum 30. April werden 5000 Prämiensparverträge gekündigt, davon allein im Peiner Land 1600. Und die Kündigung weiterer Verträge – insgesamt sind es 20.000 – wird, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind, nicht ausgeschlossen. Das ist ein Dilemma gerade für eine Bankengruppe, für die das Sparen schon im Namen Programm ist. Und es trifft nun ausgerechnet besonders treue Kunden. Die Zinsversprechungen von damals können aufgrund der Rahmenbedingungen nicht mehr gehalten werden. Das ist nachzuvollziehen, einerseits. Andererseits ist es auch keineswegs eine gängige Praxis, dass einst nur niedrig verzinste Spareinlagen in einer folgenden Hochzinsphase von Seiten der Bank umgewandelt werden.

A ls verdiente Ehrbezeugung für die Leistungen der Menschen und Unternehmer auf dem Land darf die Wahl der Ilseder Gebläsehalle für den Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig in dieser Woche gewertet werden. Dabei nutzte der Peiner Landrat Franz Einhaus das Forum von gut 1000 Entscheidern für den kleinen Landkreis zwischen den Großstädten Hannover und Braunschweig zu werben, eingedenk der Pendler für ein gemeines Tarifgebiet im ÖPNV und für mehr Unterstützung bei der Digitalisierung insbesondere der Landkommunen. Ein solcher ländlicher Schwerpunkt sollte im Übrigen in dem neuen Peine-Imagevideo nachgebessert werden, welches Einhaus dem Publikum als Premiere präsentierte. Darin kommen die Kreisgemeinden einfach zu kurz, abgesehen von ein paar Sekunden Pferdehaltung in Edemissen und Computerunterricht in der IGS Lengede.

Übrigens, in guter Tradition wurde der Empfang von Unternehmen der Region finanziert. Diese Organisation unterstützten die IHK-Vizepräsidenten Tobias Hoffmann, Ulrike Brandes-Peitmann und Jan Radmacher, die alle dem IHK-Wirtschaftsausschuss Peine angehören.