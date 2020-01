Wahrzeichen in Peine – Töpfers Mühle ist von Verfall bedroht

Imposant erhebt sich Töpfers Mühle an der Wallstraße in Peine, ein spektakuläres Wahrzeichen der Stadt im Ensemble mit dem benachbarten Schmedenstedthaus (Stadtbücherei) und dem Forum im Anschluss. Doch die Mühle, die heute ein Jugendzentrum beherbergt, ist vom Verfall bedroht. Ein akuter Wasserschaden am Anbau wird zwar gegenwärtig behoben, die fällige Sanierung der Fassade aber wird wohl – vor dem Hintergrund des Millionen-Defizits...